На Сахалине прошёл парад Победы

На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«В нём участвовало свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники. Под звуки «Священной войны» знамённая группа вынесла точную копию знамени Победы, водружённую на рейхстаг в мае 1945 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что парадную колонну возглавил расчёт офицеров от управления армейского корпуса, а за ними прошли знаменосцы со штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времён Великой Отечественной войны.

Ранее издание «Новый Севастополь» писало, что в Севастополе ограничат движение с 23 по 25 июня из-за парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и 76-й годовщины освобождения города.