Пробки в Москве достигли 9 баллов
- РИА Новости
«В столице девятьбаллов. Ожидаемо. Накануне парада Победы в Москву прибывают международные делегации, есть ограничения движения. Сложнее всего сейчас в центре в пределах ТТК, на западе и юго-западе МКАД», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Водителям, которые собираются выезжать на улицы, рекомендуется подождать до 21:00.
Отмечается, что на большинстве вылетных магистралей движение в сторону области рабочее.
10 июня загруженность дорог в Москве также достигла девяти баллов.