Пробки в Москве достигли 9 баллов

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Пробки в Москве достигли девяти баллов, сообщает Центр организации дорожного движения столицы.
Пробки в Москве достигли 9 баллов
  • РИА Новости

«В столице девятьбаллов. Ожидаемо. Накануне парада Победы в Москву прибывают международные делегации, есть ограничения движения. Сложнее всего сейчас в центре в пределах ТТК, на западе и юго-западе МКАД», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

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Водителям, которые собираются выезжать на улицы, рекомендуется подождать до 21:00.

Отмечается, что на большинстве вылетных магистралей движение в сторону области рабочее.

10 июня загруженность дорог в Москве также достигла девяти баллов

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