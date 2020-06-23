Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов, сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

«В столице девятьбаллов. Ожидаемо. Накануне парада Победы в Москву прибывают международные делегации, есть ограничения движения. Сложнее всего сейчас в центре в пределах ТТК, на западе и юго-западе МКАД», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.