Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность дорог в Москве достигла девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 19:00, основные трудности наблюдаются почти по всей длине Садового кольца и Третьего транспортного кольца.

Кроме того, заторы образовались на Москворецкой, Котельнической, Космодамианской и Павелецкой набережных.

Ранее сайт «Москва 24» писал, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции.

Во вторник, 9 июня, в Москве сняли режим пропусков и отменили обязательную самоизоляцию граждан.

Как отмечали власти Москвы, фактически столица возвращается к обычному ритму жизни.