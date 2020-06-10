Пробки в Москве достигли девяти баллов

Короткая ссылка
Загруженность дорог в Москве достигла девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Пробки в Москве достигли девяти баллов
  • РИА Новости

По данным на 19:00, основные трудности наблюдаются почти по всей длине Садового кольца и Третьего транспортного кольца.

Кроме того, заторы образовались на Москворецкой, Котельнической, Космодамианской и Павелецкой набережных.

Ранее сайт «Москва 24» писал, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции.

Во вторник, 9 июня, в Москве сняли режим пропусков и отменили обязательную самоизоляцию граждан.

Как отмечали власти Москвы, фактически столица возвращается к обычному ритму жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить