Пробки в Москве достигли девяти баллов
- РИА Новости
По данным на 19:00, основные трудности наблюдаются почти по всей длине Садового кольца и Третьего транспортного кольца.
Кроме того, заторы образовались на Москворецкой, Котельнической, Космодамианской и Павелецкой набережных.
Ранее сайт «Москва 24» писал, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции.
Во вторник, 9 июня, в Москве сняли режим пропусков и отменили обязательную самоизоляцию граждан.
Как отмечали власти Москвы, фактически столица возвращается к обычному ритму жизни.