Загородные детские лагеря в Оренбургской области откроются с 6 июля

Загородные детские лагеря в Оренбургской области начнут работу с 6 июля.

Об этом сообщает RIA56.

Из указа губернатора Дениса Паслера следует, что продолжительность смен составит 14 дней.

Как рассказали в оперативном штабе, летом запланировали работу 28 загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. Им необходимо обеспечить дополнительные условия для безопасности гостей и персонала. Пока в список включили 24 лагеря.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане рассказали о подготовке детских лагерей.