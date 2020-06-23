Загородные детские лагеря в Оренбургской области откроются с 6 июля

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Загородные детские лагеря в Оренбургской области начнут работу с 6 июля.
Загородные детские лагеря в Оренбургской области откроются с 6 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Из указа губернатора Дениса Паслера следует, что продолжительность смен составит 14 дней.

Как рассказали в оперативном штабе, летом запланировали работу 28 загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. Им необходимо обеспечить дополнительные условия для безопасности гостей и персонала. Пока в список включили 24 лагеря.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане рассказали о подготовке детских лагерей.

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