Загородные детские лагеря в Оренбургской области откроются с 6 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Из указа губернатора Дениса Паслера следует, что продолжительность смен составит 14 дней.
Как рассказали в оперативном штабе, летом запланировали работу 28 загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. Им необходимо обеспечить дополнительные условия для безопасности гостей и персонала. Пока в список включили 24 лагеря.
Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане рассказали о подготовке детских лагерей.