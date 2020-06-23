Более миллиона старшеклассников подали заявки на участие в «Большой перемене»

Более миллиона старшеклассников подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена» — проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Сегодня финальный день заявочной кампании. Ещё можно успеть присоединиться к конкурсу — регистрация продлится до 23:59 по московскому времени», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, больше всего заявок поступило из Краснодарского края, Московской и Нижегородской областей, Ростовской области, Дагестана, Москвы, Кемеровской области, Ставропольского края, Свердловской и Тюменской областей.

Цель конкурса — дать возможность подросткам найти свои сильные стороны и проявить себя.

Очные полуфиналы состоятся во всех федеральных округах. Финал запланирован на октябрь в Москве.

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