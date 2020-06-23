Путин поручил оказать дополнительную помощь регионам в 100 млрд рублей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную помощь регионам в размере 100 млрд рублей на компенсацию расходов по борьбе с пандемией коронавируса.
Путин поручил оказать дополнительную помощь регионам в 100 млрд рублей
  • РИА Новости

«Поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам и выделить ещё 100 млрд рублей плюсом к тем 200 млрд, о которых мы уже объявили ранее. И тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями», — сказал глава государства.

При этом он призвал внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки: не ограничивать, а поощрять субъекты, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития.

RT вёл прямую трансляцию телеобращения.

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