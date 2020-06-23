Путин поручил оказать дополнительную помощь регионам в 100 млрд рублей
- РИА Новости
«Поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам и выделить ещё 100 млрд рублей плюсом к тем 200 млрд, о которых мы уже объявили ранее. И тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями», — сказал глава государства.
При этом он призвал внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки: не ограничивать, а поощрять субъекты, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития.
RT вёл прямую трансляцию телеобращения.