В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве на 4 млн рублей

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге задержали четырёх мужчин, подозреваемых в том, что они обманом заставили пенсионерку перевести на их счёт более 4 млн рублей.
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве на 4 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Один из злоумышленников представился 67-летней потерпевшей сотрудником банка и посоветовал перевести средства на его счёт, поскольку там они будут целее.

Во время обысков у подозреваемых нашли 150 банковских карт, компьютер, 190 сим-карт и 13 мобильных телефонов.

По мнению силовиков, пенсионерка стала не единственной жертвой мошенников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали рост количества преступлений с использованием телекоммуникаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить