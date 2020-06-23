В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве на 4 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Один из злоумышленников представился 67-летней потерпевшей сотрудником банка и посоветовал перевести средства на его счёт, поскольку там они будут целее.
Во время обысков у подозреваемых нашли 150 банковских карт, компьютер, 190 сим-карт и 13 мобильных телефонов.
По мнению силовиков, пенсионерка стала не единственной жертвой мошенников.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали рост количества преступлений с использованием телекоммуникаций.