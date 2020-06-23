В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве на 4 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали четырёх мужчин, подозреваемых в том, что они обманом заставили пенсионерку перевести на их счёт более 4 млн рублей.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Один из злоумышленников представился 67-летней потерпевшей сотрудником банка и посоветовал перевести средства на его счёт, поскольку там они будут целее.

Во время обысков у подозреваемых нашли 150 банковских карт, компьютер, 190 сим-карт и 13 мобильных телефонов.

По мнению силовиков, пенсионерка стала не единственной жертвой мошенников.

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