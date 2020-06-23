В Ижевске рассказали об акциях в честь 75-летия Победы

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Акции, посвящённые 75-летию Победы, пройдут в Ижевске 24 июня.
В Ижевске рассказали об акциях в честь 75-летия Победы
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Откроет программу акция #ПобедныйМарш. Из громкоговорителей на Пушкинской и Советской улицах прозвучат песни и марши военных лет.

В 12:00 в течение минуты будут раздаваться гудки транспортных средств. В рамках акции «Весть Победы» в столице Удмуртии к ним присоединятся заводы, общественный транспорт.

На вечер запланировано лазерное шоу. Также будет представлено видео, посвящённое инициативе присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военные Западного военного округа поздравили с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Игоря Моршана в Санкт-Петербурге. 

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