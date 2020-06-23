Военные ЗВО провели персональный концерт для ветерана в Петербурге

Короткая ссылка
Военные Западного военного округа поздравили с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Игоря Моршана в Санкт-Петербурге.
Военные ЗВО провели персональный концерт для ветерана в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Фронтовику исполнилось 93 года. К подъезду его дома прибыли оркестр и хор, чтобы провести персональный концерт. Они исполнили такие песни, как «Ладога», «Катюша» и «День Победы».

Моршан был призван на фронт в 1944 году. Принимал участие в обороне Ленинграда, освобождал Красное Село, Нарву, Таллин. Является участником парада Победы на Дворцовой площади 8 июля 1945 года.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить