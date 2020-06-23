Военные ЗВО провели персональный концерт для ветерана в Петербурге

Военные Западного военного округа поздравили с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Игоря Моршана в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Фронтовику исполнилось 93 года. К подъезду его дома прибыли оркестр и хор, чтобы провести персональный концерт. Они исполнили такие песни, как «Ладога», «Катюша» и «День Победы».

Моршан был призван на фронт в 1944 году. Принимал участие в обороне Ленинграда, освобождал Красное Село, Нарву, Таллин. Является участником парада Победы на Дворцовой площади 8 июля 1945 года.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.