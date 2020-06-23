Путин поблагодарил россиян за преодоление опасного периода пандемии
- РИА Новости
«Хотел бы ещё раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии», — сказал Путин в своём обращении.
По его словам, эпидемия коронавируса разделила время на до и после неё.
Он также отметил, что страна смогла ответить на вызов колоссальной сложности.