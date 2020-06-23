Путин поблагодарил россиян за преодоление опасного периода пандемии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за достойное преодоление опасного периода пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин поблагодарил россиян за преодоление опасного периода пандемии
  • РИА Новости

«Хотел бы ещё раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии», — сказал Путин в своём обращении.

По его словам, эпидемия коронавируса разделила время на до и после неё.

Он также отметил, что страна смогла ответить на вызов колоссальной сложности.

RT ведёт трансляцию обращения Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить