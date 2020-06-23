На платформе i.moscow появился первый межотраслевой кластер

На платформе i.moscow Московского инновационного кластера появилось первое межотраслевое объединение.

Об этом сообщает НСН.

«Первым межотраслевым объединением в рамках МИК стал инновационный территориальный кластер «Зеленоград». В его состав вошли 33 научных, образовательных, исследовательских и производственных организации», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, участники будут работать над проектами в области информационных технологий, электроники и микроэлектроники, медицины и робототехники, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.