На платформе i.moscow появился первый межотраслевой кластер

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На платформе i.moscow Московского инновационного кластера появилось первое межотраслевое объединение.
На платформе i.moscow появился первый межотраслевой кластер
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает НСН.

«Первым межотраслевым объединением в рамках МИК стал инновационный территориальный кластер «Зеленоград». В его состав вошли 33 научных, образовательных, исследовательских и производственных организации», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, участники будут работать над проектами в области информационных технологий, электроники и микроэлектроники, медицины и робототехники, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.

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