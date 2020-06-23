В Подмосковье на 34% снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила о снижении на 34% числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

«У нас пик прошёл. В Московской области мы его отметили 11 мая. Это когда наибольшее количество человек было на лечении в наших стационарах — практически 10 тыс. человек находились одномоментно в больницах и проходили лечение», — приводит ТАСС её слова.

Стригункова отметила, что на данный момент число госпитализированных пациентов сократилось до 6 тыс.

Ранее телеканал «360» сообщил, что с начала апреля обсерваторы Московской области разместили на карантин более 6,3 тыс. россиян, вернувшихся из-за рубежа.