В Приморье рассказали о снятии части ограничений, введённых из-за пандемии

В Приморском крае рассказали о снятии части ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Vostokmedia.com.

Как заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании регионального оперштаба, с 24 июня могут возобновить работу гостиницы, экскурсионные парки.

«С завтрашнего дня они смогут работать в полном объёме, сохраняя социальное дистанцирование граждан, перчаточно-масочный режим. Также открываются ландшафтные и исторические парки, снимаем пропускной режим с Находки», — сказал он.

По его словам, нужно поэтапно перейти и к открытию фитнес-клубов, больших магазинов, других предприятий.

«При этом необходимо усилить работу административных комиссий, в том числе в сфере общественного транспорта», — добавил Кожемяко.

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