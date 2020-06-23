Эксперт оценил меры по снятию ограничений в Петербурге

Врач-эксперт Тимур Пестерев оценил меры по снятию ограничений в Санкт-Петербурге.

«Совершенно логично, что массовые мероприятия, то есть мероприятия, на которых на предельно малой площади сконцентрировано огромное число людей, эпидемиологически небезопасны», — цитирует его ФБА «Экономика сегодня».

По словам Пестерева, при выходе из ограничений идут по убывающей, то есть начинают с наиболее безопасных направлений, а затем разрешают и что-то другое.

«К открытию более опасных с эпидемиологической точки зрения предприятий переходят в том случае, если по цифрам ничего значимого нет и можно действовать в этом направлении дальше», — пояснил он.

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