По факту гибели сотрудницы Института океанологии в Краснодарском крае возбуждено дело

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Следователи завели уголовное дело по факту гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук при выполнении водолазных работ в Краснодарском крае.
По факту гибели сотрудницы Института океанологии в Краснодарском крае возбуждено дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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Установлено, что утром 17 июня в акватории Чёрного моря у посёлка Витязево женщина погрузилась с аквалангом в воду с маломерного судна, принадлежащего институту. По истечении установленного запаса кислорода она не поднялась на поверхность.

Как отметили следователи, состав экспедиции выполнял водолазные работы без достаточного количества соответствующего персонала и письменного допуска к ним.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму спасли альпиниста, сорвавшегося со скалы.

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