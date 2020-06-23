По факту гибели сотрудницы Института океанологии в Краснодарском крае возбуждено дело
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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Установлено, что утром 17 июня в акватории Чёрного моря у посёлка Витязево женщина погрузилась с аквалангом в воду с маломерного судна, принадлежащего институту. По истечении установленного запаса кислорода она не поднялась на поверхность.
Как отметили следователи, состав экспедиции выполнял водолазные работы без достаточного количества соответствующего персонала и письменного допуска к ним.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму спасли альпиниста, сорвавшегося со скалы.