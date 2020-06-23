В МИД России оценили идею провести неделю высокого уровня ГА ООН в виртуальном формате

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Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичёв оценил идею провести неделю высокого уровня ГА ООН в сентябре в виртуальном формате.
В МИД России оценили идею провести неделю высокого уровня ГА ООН в виртуальном формате
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Действительно, сейчас в силу сохраняющейся непростой эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением коронавируса, обсуждаются различные сценарии проведения недели высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна состояться 22—28 сентября», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, окончательное решение ещё не принято.

Как отметил Ильичёв, понятно, что в нынешних условиях маловероятна отправка многочисленных делегаций в Нью-Йорк.

«Однако мы выступаем за то, чтобы государства-члены сами принимали решение относительно модальностей своего участия, будь то направление видеозаписей выступлений национальных лидеров или физическое присутствие в зале Генассамблеи нескольких официальных представителей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет представитель Турции Волкан Бозкыр.

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