Из Норвегии экстрадировали гражданина России, обвиняемого в убийстве

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Из Норвегии экстрадировали гражданина России Дмитрия Вершинина, обвиняемого в убийстве. Об этом рассказали в Генпрокуратуре.
Из Норвегии экстрадировали гражданина России, обвиняемого в убийстве
  • Pixabay

«По версии следствия, в сентябре 1999 года на территории Ленинского района Тульской области Вершинин на почве личных неприязненных отношений убил знакомого», — заявили в ведомстве.

Мужчина скрылся от уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Норвегии.

«В условиях продолжающейся пандемии и отсутствия авиасообщения между государствами передача Дмитрия Вершинина состоялась через сухопутную границу Норвегии с Россией в международном автомобильном пункте пропуска Борисоглебск — Стурскуг», — уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.

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