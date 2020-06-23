В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с туроператором «Ника»

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал ситуацию с петербургским туроператором «Ника».

«Ника» в ассоциацию «Турпомощь» не обращалась за тем, чтобы использовать другие механизмы финансовых гарантий, которые существуют в законодательстве. Я могу сразу вам сказать, что коронавирус здесь абсолютно, в конкретной ситуации с «Никой», ни при чём», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как считает Осауленко, большинство турфирм продолжат работать в обычном режиме.

По словам эксперта, власти сделали довольно много в отношении туристических организаций — и льготы, и переносы, и указы, и распоряжения, и компенсации.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что «Ника» заявила о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.