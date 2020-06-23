Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
Офис в Санкт-Петербурге продолжит работу дистанционно до полного урегулирования вопросов с клиентами.
Среди причин такого решения — пандемия коронавируса и невозможность совершения туристами поездок в течение последних месяцев.
На рынке компания проработала 27 лет. Она занималась турами по рекам Сибири и Дальнего Востока, круизами по рекам Европы, Африки и Америки.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.