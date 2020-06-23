Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Короткая ссылка
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
  • Pixabay

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.

Офис в Санкт-Петербурге продолжит работу дистанционно до полного урегулирования вопросов с клиентами.

Среди причин такого решения — пандемия коронавируса и невозможность совершения туристами поездок в течение последних месяцев.

На рынке компания проработала 27 лет. Она занималась турами по рекам Сибири и Дальнего Востока, круизами по рекам Европы, Африки и Америки.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить