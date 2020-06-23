Морская авиация ЧФ провела учебные бомбометания в море

Фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации Черноморского флота провели учебные бомбометания в море.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В качестве цели использовался морской корабельный щит-мишень.

Условного противника обнаружили благодаря разведке беспилотными летательными аппаратами «Форпост» и «Орлан».

Тренировка состоялась согласно плану боевой подготовки и повседневной деятельности сил ЧФ, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море, в рамках которых атаковали глубинными бомбами подлодку условного противника.