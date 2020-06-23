Корабли ТОФ провели учения в Японском море
- globallookpress.com
«Малые противолодочные корабли «Советская Гавань» и «Кореец» при поддержке двух противолодочных самолётов Ил-38 морской авиации флота в назначенном районе осуществили поиск подводной лодки условного противника», — приводит сообщение ТОФ РИА Новости.
В пресс-службе добавили, что корабли произвели залп глубинными бомбами после того, как подтвердили координаты подводной лодки с помощью гидроакустических средств.
При этом руководство в ходе манёвров осуществлялось с борта эсминца «Быстрый».
Ранее новобранцы армейского корпуса Черноморского флота провели тренировку на полигоне в Крыму.