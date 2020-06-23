Корабли ТОФ провели учения в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море, в рамках которых атаковали глубинными бомбами подлодку условного противника. Об этом информирует пресс-служба флота.

«Малые противолодочные корабли «Советская Гавань» и «Кореец» при поддержке двух противолодочных самолётов Ил-38 морской авиации флота в назначенном районе осуществили поиск подводной лодки условного противника», — приводит сообщение ТОФ РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что корабли произвели залп глубинными бомбами после того, как подтвердили координаты подводной лодки с помощью гидроакустических средств.

При этом руководство в ходе манёвров осуществлялось с борта эсминца «Быстрый».

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