Новобранцы ЧФ провели тренировку в Крыму

Новобранцы армейского корпуса Черноморского флота провели тренировку на полигоне в Крыму.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Военнослужащие отработали действия по ликвидации танков условного противника.

По словам Рулёва, участники тренировки выполняли стрельбу и метание гранаты по танку Т-72Б3 из окопа, пропуская над собой более чем 40-тонную боевую машину.

Обкатка танком — один из завершающих этапов курса общевойсковой подготовки молодого пополнения.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Калининградской области прошли учения вертолётчиков Балтфлота.