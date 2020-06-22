Новобранцы ЧФ провели тренировку в Крыму

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Новобранцы армейского корпуса Черноморского флота провели тренировку на полигоне в Крыму.
Новобранцы ЧФ провели тренировку в Крыму
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Военнослужащие отработали действия по ликвидации танков условного противника.

По словам Рулёва, участники тренировки выполняли стрельбу и метание гранаты по танку Т-72Б3 из окопа, пропуская над собой более чем 40-тонную боевую машину.

Обкатка танком — один из завершающих этапов курса общевойсковой подготовки молодого пополнения.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Калининградской области прошли учения вертолётчиков Балтфлота.

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