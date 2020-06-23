В Госдуме рассказали об идее предоставлять жильё молодым семьям

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал идею предоставления молодым семьям социального жилья с возможностью последующей приватизации.
В Госдуме рассказали об идее предоставлять жильё молодым семьям
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По словам Говорина, в связи с пугающей статистикой по разводам в России государству нужно бросить силы на укрепление института брака.

«У нас на 1 тыс. браков, по крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге, 650—700 разводов! Государство должно всячески стимулировать молодых людей на создание семьи, а отдельные телеканалы и СМИ — перестать пропагандировать праздный образ жизни», — подчеркнул депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По его мнению, одной из таких мер может быть закон, предоставляющий каждой паре, которая заключает брак, социальное жильё.

Он добавил, что необходимо также предоставить молодой семье возможность последующей приватизации этого жилья в случае рождения второго ребёнка, и пообещал разработать соответствующую поправку в законодательство.

Ранее, как сообщало RIA56, в Оренбургской области рассказали о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». В 2020 году сумма господдержки составит 417 млн рублей.

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