Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал голосование по поправкам к Конституции.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Конституция — наш основной закон, наша основа, я очень надеюсь, что Московская область, как и всегда, покажет хорошие, высокие результаты», — сказал Воробьёв в эфире канала «Россия 24».

По его словам, стабильность, социальные гарантии, развитие экономики, ценности семьи — всё важно. Как отметил губернатор, в каждом городе работает та или иная президентская программа, касающаяся образования, семьи, благоустройства.

Ранее, как сообщало издание «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.