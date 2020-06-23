В Москве возобновил работу парк «Зарядье»

В центре Москвы возобновил работу парк «Зарядье» ранее закрытый из-за пандемии коронавируса.

«С 23 июня согласно указу мэра Москвы сняты ограничения для прогулок на территории «Зарядья». На территории парка дополнительно к основным действуют временные правила», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы парка.

Посетителей просят в людных местах носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию 1,5 метра, стараться не задерживаться на лестницах и дорожках, не создавать большие группы, а также использовать специально размеченные маршруты для передвижения и отдыха.

С 23 июня в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции.

К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты.