В Москве возобновил работу парк «Зарядье»

Короткая ссылка
В центре Москвы возобновил работу парк «Зарядье» ранее закрытый из-за пандемии коронавируса.
В Москве возобновил работу парк «Зарядье»
  • © mos.ru

«С 23 июня согласно указу мэра Москвы сняты ограничения для прогулок на территории «Зарядья». На территории парка дополнительно к основным действуют временные правила», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы парка.

Посетителей просят в людных местах носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию 1,5 метра, стараться не задерживаться на лестницах и дорожках, не создавать большие группы, а также использовать специально размеченные маршруты для передвижения и отдыха.

С 23 июня в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции.

К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить