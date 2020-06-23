Стал известен возможный уровень индексации страховых пенсий в России

В России определили возможный уровень индексации страховых пенсий на 2021, 2022 и 2023 годы.

Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%.

При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2021 года устанавливается в сумме 6044,48 рубля, в 2022 году — в сумме 6401,10 рубля, в 2023 году — в сумме 6759,56 рубля.

Отмечается, что численность получателей страховых пенсий в 2021 году составит 40,24 млн человек; в 2022 году — 40,15 млн; в 2023 году — 39,68 млн.

В соответствии с документом среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2021 году — 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.

Отмечается, что страховые пенсии в России индексируются с 1 января.

Ранее, как передавала газета «Известия», специалисты предупредили о распространении новой мошеннической схемы, направленной на пожилых людей, желающих получить прибавку к пенсии за счёт торговли ценными бумагами.