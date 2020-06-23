В Кемерове четыре человека пострадали в ДТП со «скорой»

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В Кемерове в результате ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи пострадали четыре человека, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
В Кемерове четыре человека пострадали в ДТП со «скорой»
  • РИА Новости

По предварительным данным, водитель Toyota нарушил требование дорожного знака и не предоставил преимущество автомобилю «скорой».

«В результате столкновения «ГАЗель» скорой помощи опрокинулась. Травмы … в аварии получили четыре человека: водитель автомобиля скорой помощи и три пассажира», — заявили в МВД.

Водителя легкового автомобиля направили на медицинское освидетельствование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге один человек погиб и шестеро пострадали.

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