В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек

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В результате столкновения трёх легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге погиб один человек, шестеро пострадали.
В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Произошло столкновение четырёх автомобилей (трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ). Госпитализируются шесть человек: пятеро в состоянии средней степени тяжести (из автобуса), один в тяжёлом состоянии (из легкового автомобиля). Погиб один человек, водитель легкового автомобиля», —  приводит ТАСС сообщение пресс-службы городского ГУ МЧС.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области.

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