В Минобороны рассказали о работе мобильного госпиталя в Чите

В мобильном госпитале, развёрнутом военными в Чите, проходят лечение 20 человек, ещё 25 пациентов выписано. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«С начала работы госпиталя поступило 45 пациентов, на данный момент выписано 25 человек, сейчас на стационарном лечении находится 20 больных, все в удовлетворительном состоянии», — заявил замначальника мобильного госпиталя по медицинской части Туян Смагулов.

В том числе за сутки в госпиталь поступили три пациента с подтверждённым коронавирусом, выписаны четыре пациента.

Ранее в Минобороны рассказали о ситуации в мобильном госпитале в посёлке Еруда Красноярского края.