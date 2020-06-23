В Минобороны рассказали о работе мобильного госпиталя в Чите
- РИА Новости
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«С начала работы госпиталя поступило 45 пациентов, на данный момент выписано 25 человек, сейчас на стационарном лечении находится 20 больных, все в удовлетворительном состоянии», — заявил замначальника мобильного госпиталя по медицинской части Туян Смагулов.
В том числе за сутки в госпиталь поступили три пациента с подтверждённым коронавирусом, выписаны четыре пациента.
Ранее в Минобороны рассказали о ситуации в мобильном госпитале в посёлке Еруда Красноярского края.