В Минобороны рассказали о работе мобильного госпиталя в Чите

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В мобильном госпитале, развёрнутом военными в Чите, проходят лечение 20 человек, ещё 25 пациентов выписано. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В Минобороны рассказали о работе мобильного госпиталя в Чите
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

«С начала работы госпиталя поступило 45 пациентов, на данный момент выписано 25 человек, сейчас на стационарном лечении находится 20 больных, все в удовлетворительном состоянии», — заявил замначальника мобильного госпиталя по медицинской части Туян Смагулов.

В том числе за сутки в госпиталь поступили три пациента с подтверждённым коронавирусом, выписаны четыре пациента.

Ранее в Минобороны рассказали о ситуации в мобильном госпитале в посёлке Еруда Красноярского края.

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