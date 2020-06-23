Минобороны представило на своём сайте раздел о Василии Тёркине
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«Минобороны России к 75-летию победы в Великой Отечественной войне публикует историю самого известного литературного героя-фронтовика Василия Тёркина», — цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.
На сайте представлены история появления героя, вырезки из газет, на страницах которых он появлялся.
Также там есть информация о мультфильмах, кинофильмах и театральных постановках, связанных с Василием Тёркиным.
Ранее Минобороны опубликовало документы о Параде Победы 1945 года в Москве.