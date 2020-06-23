Минобороны представило на своём сайте раздел о Василии Тёркине

Министерство обороны России представило на своём официальном сайте раздел, посвящённый известному литературному герою-фронтовику Василию Тёркину. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Минобороны России к 75-летию победы в Великой Отечественной войне публикует историю самого известного литературного героя-фронтовика Василия Тёркина», — цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

На сайте представлены история появления героя, вырезки из газет, на страницах которых он появлялся.

Также там есть информация о мультфильмах, кинофильмах и театральных постановках, связанных с Василием Тёркиным.

Ранее Минобороны опубликовало документы о Параде Победы 1945 года в Москве.