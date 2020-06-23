Аксёнов выразил надежду на снятие всех ограничений в Крыму 1 июля

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Миллет» заявил, что надеется, что все оставшиеся в республике ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, будут сняты с 1 июля.
Аксёнов выразил надежду на снятие всех ограничений в Крыму 1 июля
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Мы, в принципе, большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены: кинотеатры, театры и все другие учреждения», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что в Крыму пока закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги, детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки и сауны.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Крыму снимаются ограничения на работу ресторанов, кафе и музеев.

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