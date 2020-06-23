Аксёнов выразил надежду на снятие всех ограничений в Крыму 1 июля
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Мы, в принципе, большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены: кинотеатры, театры и все другие учреждения», — приводит его слова РИА Новости.
Отмечается, что в Крыму пока закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги, детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки и сауны.
Ранее сообщалось, что с 15 июня в Крыму снимаются ограничения на работу ресторанов, кафе и музеев.