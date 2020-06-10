В Крыму планируют открыть заведения общепита и музеи с 15 июня

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С 15 июня в Крыму снимаются ограничения на работу ресторанов, кафе и музеев, следует из указа главы региона Сергея Аксёнова.
В Крыму планируют открыть заведения общепита и музеи с 15 июня
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

В указе от 9 июня, вступающем в силу 15 июня, пункты об ограничении работы ресторанов, баров, кафе быстрого обслуживания, кафетериев, предприятий общественного питания, столовых и буфетов, а также музеев были исключены.

Согласно указу, пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы (за исключением приёма командировочных и жителей региона с 15 июня), детские лагеря, кинотеатры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы останутся закрыты до 1 июля.

Ранее стало известно, что в Севастополе с 15 июня будет открыт купальный сезон

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