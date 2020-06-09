В Севастополе с 15 июня будет открыт купальный сезон

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В Севастополе с 15 июня будет открыт купальный сезон. Об этом сообщается на официальном портале правительства города.
В Севастополе с 15 июня будет открыт купальный сезон
  • РИА Новости

«Мы находимся на втором этапе снятия ограничений, близки к третьему по показателям», — заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время заседания правительства города.

Он отметил, что «пока в городе новых непонятных очагов коронавирусной инфекции не выявлено, в основном контактные лица и привозные случаи».

По словам Развожаева, с учётом экспресс-тестирования при въезде в Севастополь необходимо переориентировать обсерватор на приём лиц, контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Все остальные приезжающие в Севастополь, как из-за границы, так и из других российских регионов, включая моряков дальнего плавания, должны будут проходить самоизоляцию дома.

«Не дожидаясь оперативного штаба соответствующие изменения в указ необходимо внести. Людей из обсерватора отпустить. Пусть дома сидят, а на десятый день возьмите анализы», — сообщил Развожаев.

Он также дал поручение, чтобы с 15 июня к работе в полноценном режиме вернулись детские сады, а с 22 июня — поликлиники и больницы.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов

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