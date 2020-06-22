Эксперт рассказала о росте спроса на виртуальные АТС во время пандемии

Пресс-секретарь макрорегионального филиала «Северо-Запад» Ростелекома Юлия Орлова рассказала о росте спроса на виртуальные АТС со стороны бизнеса во время пандемии.

«Благодаря перемещению в цифровое «облако», стационарная телефония обрела даже функции мобильной. Кстати, интерес к этой услуге у многих предпринимателей возрос именно в дни карантина, так как она помогает и в организации удалённой работы», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, на данный момент услуга телефонии достигла высокой степени развития и интегрируется с другими сервисами.

Ранее Захаров в беседе с ФАН заявил, что цены на офисную недвижимость упадут и не восстановятся до прежних масштабов.