Эксперт рассказала о росте спроса на виртуальные АТС во время пандемии
- Pixabay
«Благодаря перемещению в цифровое «облако», стационарная телефония обрела даже функции мобильной. Кстати, интерес к этой услуге у многих предпринимателей возрос именно в дни карантина, так как она помогает и в организации удалённой работы», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, на данный момент услуга телефонии достигла высокой степени развития и интегрируется с другими сервисами.
Ранее Захаров в беседе с ФАН заявил, что цены на офисную недвижимость упадут и не восстановятся до прежних масштабов.