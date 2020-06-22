На территории «Башни Ижмаша» прошли городские субботники

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На территории «Башни Ижмаша» в Ижевске прошли городские субботники.
На территории «Башни Ижмаша» прошли городские субботники
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Проект регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Национального музея Удмуртии «Башня оружейного завода» победил в конкурсе Фонда президентских грантов.

«Нам очень приятно, что отозвались некоторые организации, которые целенаправленно формировали группы для участия добровольцев в работе. В десяти субботниках поучаствовали более сотни горожан, они очистили от поросли около 15 тыс. кв. м территории», — заявила научный сотрудник музея Диана Антонова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Андрей Воробьёв дал поручение по благоустройству в Московской области.

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