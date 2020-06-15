Воробьёв дал поручение по благоустройству в Подмосковье

Губернатор Андрей Воробьёв дал поручение по благоустройству в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В летние месяцы Подмосковье всегда имеет особую специфику. Большое количество людей приезжают к нам в Подмосковье, и все системы жизнеобеспечения у нас должны быть на высоком комфортном уровне», — заявил он.

По его словам, в последнее время работа по благоустройству проводится очень активно.

Как отметил Воробьёв, теперь главная задача — ответить на жалобу каждого жителя.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии появится Центр территориального развития.