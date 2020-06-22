Пациент с COVID-19 устроил дебош в больнице Севастополя

Пациент с COVID-19 сломал мебель в севастопольской городской больнице, рассказал директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«У нас в инфекционной больнице произошёл сегодня ночью из ряда вон выходящий случай. Выявленный ранее заболевший коронавирусной инфекцией житель, который в течение нескольких дней скрывался и фактически был в розыске, был полицией обнаружен и госпитализирован в инфекционную больницу», — заявил Шеховцов.

По его словам, мужчина устроил дебош, разгромил палату. Там сломана мебель, разбиты стёкла.

Расследованием займутся правоохранительные органы.

Как отметил Шеховцов, лечение пациента в любом случае будет закончено.

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