Эксперты дали рекомендации по прогулкам с детьми во время выхода из режима самоизоляции

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике дало рекомендации по прогулкам с детьми во время выхода из режима самоизоляции.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, желательно соблюдать социальную дистанцию в два метра. Если такой возможности нет, то лучше не посещать места большого скопления людей.

Эксперты также советуют убедить ребёнка надеть маску и перчатки. Детям старше семи лет носить средства индивидуальной защиты обязательно.

Перед прогулкой стоит объяснить, что не нужно дотрагиваться руками до лица. Кроме того, необходимо приучать ребёнка к гигиене.

Нежелательно брать детей в магазин или другие места массового скопления людей.

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