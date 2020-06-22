На станции метро «Внуково» появятся изображения самолётов и портреты авиаконструкторов

На станции «Внуково» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена появятся изображения самолётов и портреты авиаконструкторов.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, дизайн станции будет перекликаться с оформлением терминала «А» одноимённого аэропорта. Его посвятят гражданской авиации.

По словам Кузнецова, метро интегрируют в инфраструктуру аэропорта.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.