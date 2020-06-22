Военные ЗВО почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Церемония состоялась в музейно-мемориальном комплексе «Дорога жизни». Она завершилась минутой молчания.
Также стало известно, что в Ижевске прошёл крестный ход в память о погибших. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Ижевской и Удмуртской епархии.
Прихожане и духовенство проследовали до мемориала на Северном кладбище, где состоялась панихида.
Ранее сообщалось, что в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.