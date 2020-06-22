Военные ЗВО почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Военные Западного военного округа почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Они возложили цветы и венки к памятнику «Героям Ладоги» в Ленинградской области.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Церемония состоялась в музейно-мемориальном комплексе «Дорога жизни». Она завершилась минутой молчания.

Также стало известно, что в Ижевске прошёл крестный ход в память о погибших. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Ижевской и Удмуртской епархии.

Прихожане и духовенство проследовали до мемориала на Северном кладбище, где состоялась панихида.

Ранее сообщалось, что в Ижевске открыли памятную доску советской лётчице Нине Ульяненко.