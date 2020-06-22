В Татарстане проверяют сообщения о детях на крыше многоэтажки

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В Татарстане проверяют сообщения о детях на крыше многоквартирного дома.
В Татарстане проверяют сообщения о детях на крыше многоэтажки
  • РИА Новости

Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на прокуратуру республики.

Как заявил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, проверку организовали по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова.

Ранее в соцсетях появились кадры, как на крыше многоэтажки сидят дети, свесив ноги.

В марте сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Санкт-Петербурге организовали проверку по факту травмирования подростка из-за петарды.

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