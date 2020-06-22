Францию на параде Победы в Москве представит посол Пьер Леви

Короткая ссылка
Французский посол в России Пьер Леви представит Францию на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщили во французской дипмиссии.
Францию на параде Победы в Москве представит посол Пьер Леви
  • © Ambassade de France à Varsovie

«Французский посол в России Пьер Леви будет представлять Францию во время парада Победы», — сообщили там РИА Новости.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут присутствовать на параде Победы.

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. Позднее Минобороны было поручено начать подготовку к торжественным мероприятиям 24 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить