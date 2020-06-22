Францию на параде Победы в Москве представит посол Пьер Леви

Французский посол в России Пьер Леви представит Францию на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщили во французской дипмиссии.

«Французский посол в России Пьер Леви будет представлять Францию во время парада Победы», — сообщили там РИА Новости.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут присутствовать на параде Победы.

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. Позднее Минобороны было поручено начать подготовку к торжественным мероприятиям 24 июня.