Военнослужащие присоединились к поиску останков жертв концлагеря в Псковской области

Короткая ссылка
Военнослужащие 90-го отделения специального поискового батальона присоединились к поиску останков жертв концлагеря в Псковской области.
Военнослужащие присоединились к поиску останков жертв концлагеря в Псковской области
  • © Пресс-служба администрации Псковской области

Об этом сообщает mk.ru.

«У нас идёт масштабная работа в рамках проекта «Без срока давности», и прямо сейчас ведутся поисковые работы на предположительном месте захоронения жертв концлагеря Моглино», — заявила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации региона Наталья Плявинская.

Она отметила, что есть мероприятия, которые продолжатся и после Дня памяти и скорби.

Как передавал «Взгляд», по оценке историков, в 1941—1944 годах в концлагере могли быть убиты более 3 тыс. человек.

Информация о расположении места захоронения получена добровольцами и историками при изучении рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области, переданных в Государственный архив региона в 2019 году на научно-практической конференции «Без срока давности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить