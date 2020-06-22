Военнослужащие присоединились к поиску останков жертв концлагеря в Псковской области
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Об этом сообщает mk.ru.
«У нас идёт масштабная работа в рамках проекта «Без срока давности», и прямо сейчас ведутся поисковые работы на предположительном месте захоронения жертв концлагеря Моглино», — заявила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации региона Наталья Плявинская.
Она отметила, что есть мероприятия, которые продолжатся и после Дня памяти и скорби.
Как передавал «Взгляд», по оценке историков, в 1941—1944 годах в концлагере могли быть убиты более 3 тыс. человек.
Информация о расположении места захоронения получена добровольцами и историками при изучении рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области, переданных в Государственный архив региона в 2019 году на научно-практической конференции «Без срока давности».