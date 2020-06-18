Поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Псковской области

Поисковики нашли захоронение жертв концлагеря Моглино в Псковской области.

Об этом сообщает «Взгляд».

«Информация о расположении места захоронения получена добровольцами и историками при изучении рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области, переданных в Государственный архив региона в 2019 году на научно-практической конференции «Без срока давности», — говорится на сайте Поискового движения России.

По оценке историков, в 1941—1944 годах в концлагере могли быть убиты более 3 тыс. человек.

Как рассказала доброволец отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева, пока удалось идентифицировать двух погибших.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму перезахоронили останки 27 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.