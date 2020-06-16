В Крыму перезахоронили останки 27 погибших в годы Великой Отечественной войны

В Крыму перезахоронили останки 27 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГСУ СК России по региону.

Церемония состоялась в Кировском районе.

«Мы выражаем слова признательности поисковым отрядам за ту исторически важную миссию, которую они выполняют», — заявил заместитель руководителя контрольно-следственного управления ГСУ Василий Цаплин.

По его словам, сохранение истории и памяти о героях — совместная задача.

Останки красноармейцев были найдены участниками республиканской поисково-патриотической ассоциации общественных организаций «Отчизна» во время «Вахты памяти». Солдаты и офицер погибли весной 1942 года.

Ранее kp.ru сообщало, что в Ленобласти нашли останки 75 красноармейцев.