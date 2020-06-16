В Крыму перезахоронили останки 27 погибших в годы Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГСУ СК России по региону.
Церемония состоялась в Кировском районе.
«Мы выражаем слова признательности поисковым отрядам за ту исторически важную миссию, которую они выполняют», — заявил заместитель руководителя контрольно-следственного управления ГСУ Василий Цаплин.
По его словам, сохранение истории и памяти о героях — совместная задача.
Останки красноармейцев были найдены участниками республиканской поисково-патриотической ассоциации общественных организаций «Отчизна» во время «Вахты памяти». Солдаты и офицер погибли весной 1942 года.
Ранее kp.ru сообщало, что в Ленобласти нашли останки 75 красноармейцев.