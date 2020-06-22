В Орловской области проводят проверку по факту преступлений нацистов против детей в годы войны

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В Орловской области проводят доследственную проверку по факту преступлений нацистов против детей в годы Великой Отечественной войны.
В Орловской области проводят проверку по факту преступлений нацистов против детей в годы войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на региональное СУ СК России.

«По данным СМИ, в посёлке Крутовском Орловского района поисковиками МПО «Костёр» обнаружен колодец, в который, по сведениям местных жителей, немцы во время Великой Отечественной войны сбрасывали детей, прошедших концентрационный лагерь», — рассказали в ведомстве.

Во время поисковых работ обнаружены фрагменты останков.

Следователи изучают архивные и научно-исторические данные.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму перезахоронили останки 27 красноармейцев, погибших в годы войны.

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