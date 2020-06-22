На строительстве АЭС в Курской области выявили два очага коронавируса

На строительстве АЭС в Курчатове в Курской области выявили два очага заболевания коронавирусной инфекцией среди рабочих. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил губернатор региона Роман Старовойт в ходе заседания областной администрации.

«У нас в Курчатове две вспышки у подрядных организаций, которые работают на строительстве атомной станции», — сказал он.

По его словам, Федеральное медико-биологическое агентство ведёт контроль.

«Наша задача сделать так, чтобы очаги не распространились по Курчатову и области», — добавил он.

Как отметили в одной из подрядных организаций, на строительстве 26 человек с подтверждённым COVID-19 и более 200 контактных.

«Все самоизолированы, угроз нет», — добавил вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

Ранее «Юга.ру» писали, что городская больница Армавира закрылась для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.