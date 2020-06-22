На строительстве АЭС в Курской области выявили два очага коронавируса
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- РИА Новости
«У нас в Курчатове две вспышки у подрядных организаций, которые работают на строительстве атомной станции», — сказал он.
По его словам, Федеральное медико-биологическое агентство ведёт контроль.
«Наша задача сделать так, чтобы очаги не распространились по Курчатову и области», — добавил он.
Как отметили в одной из подрядных организаций, на строительстве 26 человек с подтверждённым COVID-19 и более 200 контактных.
«Все самоизолированы, угроз нет», — добавил вице-губернатор Андрей Белостоцкий.
Ранее «Юга.ру» писали, что городская больница Армавира закрылась для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.