В Армавире городская больница закрылась на карантин по коронавирусу

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Городская больница Армавира с 10 июня закрылась для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.
В Армавире городская больница закрылась на карантин по коронавирусу
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на сайт городской администрации, горбольницу закрыли на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора, чтобы ликвидировать очаг коронавируса.

Отмечается, что в учреждении находятся 79 пациентов и 27 сотрудников.

В оперштабе заверили, что для них устроили чистую зону и трёхразовое питание, при этом все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Предполагается, что после карантина больница возобновит работу в штатном режиме.

В администрации Армавира добавили, что до 24 июня стационар не будет принимать и выписывать пациентов. В течение этого периода больных, которым необходимо лечение в стационаре, будут направлять в другие медучреждения Кубани.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о работе одной из районных больниц по борьбе с COVID-19.

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