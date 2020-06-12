В Армавире городская больница закрылась на карантин по коронавирусу
- РИА Новости
Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на сайт городской администрации, горбольницу закрыли на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора, чтобы ликвидировать очаг коронавируса.
Отмечается, что в учреждении находятся 79 пациентов и 27 сотрудников.
В оперштабе заверили, что для них устроили чистую зону и трёхразовое питание, при этом все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Предполагается, что после карантина больница возобновит работу в штатном режиме.
В администрации Армавира добавили, что до 24 июня стационар не будет принимать и выписывать пациентов. В течение этого периода больных, которым необходимо лечение в стационаре, будут направлять в другие медучреждения Кубани.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о работе одной из районных больниц по борьбе с COVID-19.