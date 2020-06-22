В Казани завели дело по факту кражи мороженого
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства, полиция задержала подозреваемого в 200 м от торгового павильона.
По данным следствия, 29-летний злоумышленник похитил товар на 58 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России «Кража».
Отмечается, что подозреваемый признался в преступлении и был отпущен под подписку о невыезде.
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