В Казани завели дело по факту кражи мороженого

Короткая ссылка
В УМВД по Казани рассказали об уголовном деле, которое было возбуждено по факту кражи 200 упаковок мороженого из магазина.
В Казани завели дело по факту кражи мороженого
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства, полиция задержала подозреваемого в 200 м от торгового павильона.

По данным следствия, 29-летний злоумышленник похитил товар на 58 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России «Кража».

Отмечается, что подозреваемый признался в преступлении и был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в УМВД по Екатеринбургу заявили о задержании женщины, которая под видом соцработника грабила пожилых людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить