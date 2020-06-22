В Казани завели дело по факту кражи мороженого

В УМВД по Казани рассказали об уголовном деле, которое было возбуждено по факту кражи 200 упаковок мороженого из магазина.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства, полиция задержала подозреваемого в 200 м от торгового павильона.

По данным следствия, 29-летний злоумышленник похитил товар на 58 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России «Кража».

Отмечается, что подозреваемый признался в преступлении и был отпущен под подписку о невыезде.

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