В Екатеринбурге полиция задержала грабившую пожилых людей женщину

В УМВД по Екатеринбургу заявили о задержании женщины, которая под видом соцработника грабила пожилых людей.

«Оперативники уголовного розыска УМВД города вместе с коллегами из ОП №9 и УМВД Перми задержали подозреваемую в серии имущественных преступлений в отношении пожилых граждан. В отношении задержанной возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «грабеж» и «кража», — цитирует URA.RU пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

Отмечается, что подозреваемой оказалась 31-летняя жительница Красноуфимска (Свердловская область).

Полицейские установили, что женщина находила квартиры, где живут одинокие пенсионеры, приходила к ним под видом соцработника, входила в доверие к хозяевам и под различным предлогом просила их показать накопленные денежные средства.

В 2019 году kp.ru сообщал, что в Самаре завели дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана.