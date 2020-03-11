В Екатеринбурге полиция задержала грабившую пожилых людей женщину

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В УМВД по Екатеринбургу заявили о задержании женщины, которая под видом соцработника грабила пожилых людей.
В Екатеринбурге полиция задержала грабившую пожилых людей женщину
  • РИА Новости

«Оперативники уголовного розыска УМВД города вместе с коллегами из ОП №9 и УМВД Перми задержали подозреваемую в серии имущественных преступлений в отношении пожилых граждан. В отношении задержанной возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «грабеж» и «кража», — цитирует URA.RU пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

Отмечается, что подозреваемой оказалась 31-летняя жительница Красноуфимска (Свердловская область).

Полицейские установили, что женщина находила квартиры, где живут одинокие пенсионеры, приходила к ним под видом соцработника, входила в доверие к хозяевам и под различным предлогом просила их показать накопленные денежные средства.

В 2019 году kp.ru сообщал, что в Самаре завели дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана.

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