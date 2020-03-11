В Екатеринбурге полиция задержала грабившую пожилых людей женщину
- РИА Новости
«Оперативники уголовного розыска УМВД города вместе с коллегами из ОП №9 и УМВД Перми задержали подозреваемую в серии имущественных преступлений в отношении пожилых граждан. В отношении задержанной возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «грабеж» и «кража», — цитирует URA.RU пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.
Отмечается, что подозреваемой оказалась 31-летняя жительница Красноуфимска (Свердловская область).
Полицейские установили, что женщина находила квартиры, где живут одинокие пенсионеры, приходила к ним под видом соцработника, входила в доверие к хозяевам и под различным предлогом просила их показать накопленные денежные средства.
В 2019 году kp.ru сообщал, что в Самаре завели дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана.